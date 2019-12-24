Российской армии стало нужно меньше срочников

Вооружение российской армии постоянно пополняется современной, сложной техникой. В связи с этим снижается потребность в солдатах, проходящих срочную службу. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Синхронно с поступлением в войска технологически сложного вооружения увеличивается количество контрактников, подготовленных для ее эксплуатации и боевого применения. При этом пропорционально снижается потребность в призыве граждан на военную службу», — пояснил Шойгу. Цитату привел «Интерфакс».

Министр также добавил, что в 2019 году в армии проводилась аттестация служащих по контракту. В результате из рядов военных уволили профессионально непригодных людей.

Вместе с тем, министерство обороны ужесточило требования к потенциальным военнослужащим-контрактникам, а также к их подготовке.

«В настоящее время более 70% из них имеют профессиональное образование. Одновременно осуществляется их материальное стимулирование и улучшение условий службы», — заверил Шойгу.

Ранее он сообщил, что к 2020 году доля современной техники среди оснащения Вооруженных сил России должно вырасти до 70% и сохраниться на этом уровне.