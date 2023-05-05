Общество 05 мая 2023, 11:33 Назван главный поставщик оборонной продукции для нужд СВО Глава «Ростеха» Чемезов: госкорпорация производит 80% техники, участвующей в СВО РИА «Новости»

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«Ростех» производит почти 80% оборонной продукции, которая задействована в специальной военной операции. Об этом гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщил ТАСС.

«Это и боевая авиация, и вертолеты, вся артиллерия, бронетехника, боеприпасы, беспилотники, тяжелые огнеметные системы, стрелковое оружие», — уточнил он.

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По словам Чемезова, сейчас на долю корпорации приходится половина гособоронзаказа и «Ростех» ее выполняет. Он добавил, что объемы увеличиваются, но сложностей с этим нет.

«Минобороны с каждым месяцем просит увеличить, насколько это возможно — мы делаем», — сказал он.

Чемезов отметил, что для наращивания темпов производства продукции коллективы многих предприятий, входящих в корпорацию, перешли на режим работы в три-четыре смены.

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ «Завет-Д». Технику уже испытали, в войска она поступит до конца текущего года.