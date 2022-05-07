Спокойно летают. Украинские военные не могут подавить российский беспилотник ZALA
РИА «Новости»: РЭБ Украины не могут подавить российский беспилотник ZALA
Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавить БПЛА производства ZALA AERO концерна «Калашников», об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Специальная защищенная линия связи разведывательных беспилотных аппаратов, а также барражирующих боеприпасов разработки ZALA AERO концерна „Калашникова“ позволяет выполнять полеты в районах действия украинских систем РЭБ. Пока не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя за счет воздействия средств радиоэлектронной борьбы Украины», — подчеркнул собеседник агентства.
Беспилотники ZALA используют подразделения Росгвардии, проводя с их помощью разведку в районе проведения боевых действий на Украине. БПЛА используют для обнаружения позиций ВСУ и корректировки артиллерийского огня.
Российские военные продолжают планомерно уничтожать военную технику и живую силу ВСУ. Накануне стало известно о 13 сбитых беспилотниках украинской армии, уничтожении тактического комплекса «Точка-У». Также были поражены несколько складов боеприпасов и мест дислокации живой силы.