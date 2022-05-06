ВС РФ сбили украинские Су-25 и МиГ-29 и перехватили 4 ракеты «Точка-У»

Российскими ПВО сбиты украинские Су-25 и МиГ-29, а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Преображенное в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

Также стало известно, что в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс ВСУ «Точка-У».

За ночь российская авиация поразила 24 военных объекта Украины, в том числе 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийскую батарею на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Кранополья ДНР.

А в районе Никифоровки ракетные войска РФ уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и поразили еще пять районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Российские артиллеристы поразили шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей. Удалось ликвидировать до 280 националистов и 41 единицу военной техники.

Кроме того, уничтожено 13 беспилотников ВСУ над Донбассом, Харьковской и Херсонской областями.