Армия 27 февраля 2023, 14:16 Спецназовцы Росгвардии помогли предотвратить диверсию в ДНР Росгвардия сообщила об обнаружении схрона оружия ВСУ в ДНР

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Спецназовцы Росгвардии в ходе проведения специальных мероприятий в Донецкой Народной Республике обнаружили схрон с боеприпасами в одном из заброшенных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Схрон располагался рядом с маршрутами передвижения войск, а значит, его могли использовать для совершения диверсионно-террористического акта», — отметили в Росгвардии.

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В тайнике спецназовцы обнаружили емкости предположительно с горючими веществами, выстрелы к РПГ-7, ручные гранаты, осколочные минометные мины.

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«Также в подвале росгвардейцы обнаружили банку с пластидом массой до трех килограммов, обмотанную проводами и начиненную поражающими элементами», — добавили в ведомстве.

Военнослужащие обезвредили опасные находки накладным зарядом с соблюдением необходимых мер безопасности под контролем сотрудников взаимодействующих структур.

Ранее бойцы Росгвардии обнаружили тайник с артиллерийским порохом в Запорожской области.