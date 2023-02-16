Криминал 16 февраля 2023, 16:39 Тайник с почти тонной свертков пороха обнаружили в Херсонской области МВД: схрон с 280 бухтами артиллерийского пороха выявили в Херсонской области Telegram-канал «МВД Медиа» / Telegram

Читать 360tv в

Более 280 бухт артиллерийского пороха общим весом свыше тонны обнаружили правоохранители в тайнике в Херсонской области. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «МВД Медиа».

Реклама

Тайник находился неподалеку от поселка городского типа Чаплинка. При изучении схрона полицейские обнаружили большое количество подозрительных свертков темного цвета.

При проверке выяснилось, что это бухты артиллерийского пороха. В общей сложности в тайнике их хранилось более 280 штук. Сотрудники ОМОНа Росгвардии вывезли обнаруженные бухты и уничтожили в безопасном месте с помощью контролируемого взрыва.

Правоохранители продолжают проверку, устанавливая личности причастных к созданию тайника. В ведомстве добавили, что в регионе ведут работу по пресечению незаконного распространения оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.