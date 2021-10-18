Совет «краповых беретов» обещал разобраться в конфликте бойцов

Совет «краповых беретов» разберется в конфликте между спецназовцами, который произошел накануне на Кавказе при сдаче испытаний. Основатель организации «Братство краповых беретов „Витязь“» Герой России Сергей Лысюк заявил, что многое из опубликованного в социальных сетях может оказаться не соответствующим действительности.

«Есть такие организации, которые называются Главный совет краповых беретов Росгвардии и Главный совет военнослужащих запаса, имеющих право ношения крапового берета. Всю эту информацию (из социальных сетей о якобы драках и конфликтах — прим. ред.) проанализируют», — сказал он РИА «Новости».

Лысюк уточнил, что в ситуации разберутся и в итоге организации доведут до общественности объективную информацию. Он добавил, что сейчас в соцсетях и в СМИ много эмоций и спекуляций по поводу краповых беретов. В частности, он заявил, что выкладывают данные, датированные 2019 годом.

«Выкладывают информацию и видео, когда произведен съем за невыполнение упражнения, а говорят, что упражнение выполнили, и за это дали берет», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что главная задача бойцов — быть устойчивыми и сильными по отношению к внутренним угрозам и внутренним врагам.

Ранее в Сети появились сообщения и видео, которые свидетельствовали о том, что во время испытаний на краповые береты бойцов спецназа Росгвардии на Кавказе якобы были зафиксированы драки и конфликты.