В Росгвардии опровергли сообщения о драке бойцов спецназа в Ставрополье

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что представители спецподразделений не дрались и не выясняли отношений на состязаниях за получение краповых беретов в Ставропольском крае.

«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов», — заметил Грибакин в беседе с газетой «Известия».

Краповый берет, как пояснил представитель Росгвардии, это символ доблести «и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».

При этом Грибакин согласился с тем, что на любых соревнованиях у участников возникают эмоции, когда речь заходит о конкуренции.

«И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил как всегда сильнейший», — заключил он.