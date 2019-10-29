Летчики НАТО похвастались сопровождением Су-35

Летчики ВВС Бельгии, которые водят в состав патрульной миссии альянса в странах Балтии, сообщили, что сопровождали «мощный Су-35 Flanker». Такое название в классификации североатлантического блока имеет российский истребитель.

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Сообщение бельгийских летчиков было опубликовано в Twitter.

«Наши F-16, размещенные в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых находился могущественный Су-35 Flanker. Наши пилоты и наземный персонал проделали большую работу, вновь обеспечив безопасность европейского воздушного пространства НАТО», — говорится в сообщении. Была также опубликована фотография, запечатлевшая летящие рядом истребители F-16 и Су-35.

Бельгийские летчики уже сообщали о выпавшей им возможности сопровождать российские военные самолеты. В октябре они опубликовал фотографии Су-34, снятого в тепловизионном прицеле.

По данным ТАСС, прибалтийская миссия НАТО стартовала в конце марта 2004 года. Минобороны РФ не раз заявляло, что ВКС РФ никогда не нарушали воздушного пространства других стран и выполняли полеты строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.