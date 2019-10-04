Авиация НАТО показала российский Су-34 в объективе тепловизора
Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехватПодробнее
«За один месяц охраны воздушного пространства Балтики военно-воздушные силы совершили 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F16 уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов. Вчера наши пилоты засекли Су-34 и Су-24», — говорится в сообщении.
С какой целью бельгийские военные отслеживали полет российских военных самолетов, не сообщается.
Военные самолеты НАТО начали патрулировать небо над странами Балтии с 2004 года, после того как Эстония, Латвия и Литва официально стали членами Североатлантического альянса. Так как собственных истребителей у этих стран нет, патрулирование обеспечивается за счет других участников НАТО.
Между тем российские истребители тоже несут вахту на границах, перехватывая или сопровождая иностранные самолеты-разведчики. Главной задачей российских военно-космических сил является недопущение нарушения воздушного пространства.