Авиация НАТО показала российский Су-34 в объективе тепловизора

Авиационные силы Бельгии опубликовали снимки российского сверхзвукового истребителя Су-34 в полете. Получить изображение им удалось при помощи тепловизора во время патрулирования неба над Прибалтикой. Снимки появились на официальной странице в Twitter.

Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехват Подробнее

«За один месяц охраны воздушного пространства Балтики военно-воздушные силы совершили 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F16 уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов. Вчера наши пилоты засекли Су-34 и Су-24», — говорится в сообщении.

С какой целью бельгийские военные отслеживали полет российских военных самолетов, не сообщается.

Военные самолеты НАТО начали патрулировать небо над странами Балтии с 2004 года, после того как Эстония, Латвия и Литва официально стали членами Североатлантического альянса. Так как собственных истребителей у этих стран нет, патрулирование обеспечивается за счет других участников НАТО.

Между тем российские истребители тоже несут вахту на границах, перехватывая или сопровождая иностранные самолеты-разведчики. Главной задачей российских военно-космических сил является недопущение нарушения воздушного пространства.