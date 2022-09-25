Альтернативную службу нельзя будет пройти при мобилизации | 360°

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Альтернативную службу нельзя будет пройти при мобилизации

Горячая линия: альтернативная гражданская служба при мобилизации не предусмотрена

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Горячая линия по вопросам частичной мобилизации ответила на вопрос о возможности прохождения альтернативной службы. Об этом рассказали в газете «Московский комсомолец».

«Альтернативная гражданская служба при мобилизации не предусмотрена», — сказал сотрудник горячей линии.

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Согласно Конституции, альтернативная служба в Вооруженных силах Российской Федерации — это «особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву». Прохождение службы регулируется также Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе».

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Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

Военные

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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