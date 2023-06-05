Армия 05 июня 2023, 23:39 Минобороны предложило новый способ оповещения о призыве в рамках мобилизации Минобороны предложило оповещать россиян о призыве в рамках мобилизации через СМС РИА «Новости»

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Минобороны России предложило внести изменения в положение о призыве людей по мобилизации. В частности мобилизованных предлагается оповещать через СМС-рассылку. Об этом сказано в проекте постановления. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что в новой редакции могут изложить восьмой пункт. Согласно проекту, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале государственных услуг, личном кабинете налогоплательщика.

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«А также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг», — сказано в документе.

Добровольцы в пункте отбора контрактников в Москве ранее рассказали, почему решили пополнить ряды российских войск. Посетители центра отбора на контрактную службу рассказали о безграничной любви к Родине, которая мотивирует их подписать соглашение с Минобороны России. Также будущие бойцы сообщили о желании быть полезными для своей страны.