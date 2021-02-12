СМИ: три ударных беспилотника «Охотник» построят в Новосибирске

В России строят еще три опытных образца тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник». Над летательными аппаратами работает Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ).

«НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвертого. По плану они должны быть последовательно подключены к летным испытаниям в течение 2022–2023 годов», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

На какой стадии строительства находятся беспилотники, источник не уточнил. Однако он сообщил, что в новые летательные аппараты будут внесены изменения в систему бортового радиоэлектронного оборудования и элементов конструкции планера.

Ранее другой источник агентства сообщил, что серийные «Охотники» оснастят двигателями АЛ-41Ф без форсажной камеры. Эти силовые установки впишут в габариты фюзеляжа и аппараты получат штатное плоское сопло для дополнительного снижения их тепловой и радиолокационной заметности.

Беспилотник С-70 «Охотник» разработали в компании Сухой, которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех». Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Первый полет летательного аппарата состоялся 3 августа 2019 года.