СМИ: беспилотник «Охотник» нанес бомбовый удар во время испытаний

Собеседник агентства заявил, что «Охотник» сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов.

«Цель была поражена с высокой точностью», — подчеркнул он.

При этом источник не назвал дату учений, но отметил, что это не первые испытания по поражению наземных целей.

Собеседник агентства добавил, что «установленный на „Охотнике“ новейший прицельно-навигационный комплекс дает возможность применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, которая близка к высокоточному управляемому оружию».

«Охотник», по словам источника, может поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели автономно. При этом заранее должны быть известны координаты.

Ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» разработали в ОКБ Сухого. Согласно открытым данным, его длина — 14 метров, взлетная масса — 20 тонн, а размах крыла — 19 метров. Беспилотник сделан по схеме «летающее крыло» с применением материалов, которые снижают радиолокационную заметность. Первый полет «Охотника» прошел 3 августа 2019 года.

Западные журналисты тем временем делятся опасениями насчет новых российских и китайских ракет. По мнению представителей СМИ, они могут быть опасны для американских авианосцев.