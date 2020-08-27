Стали известны преимущества российских универсальных десантных кораблей над «Мистралями»

Универсальные десантные корабли, которые заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, будут сильно отличаться по качеству от французских «Мистралей». Российские — окажутся лучше. Такое заявление сделал гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«По характеристикам эти корабли резко, намного отличаются с положительной стороны в части вместимости, мореходности, длины, ширины от тех „Мистралей“, которые Россия хотела купить у Франции… В выгодную сторону. Более интересные наработки, чем были у французов», — рассказал Мастахов на форуме «Армия-2020». Его процитировало РИА «Новости».

Глава «Ак Барс» отметил, что при создании концепции российских десантных кораблей разработчики постарались взять только лучшее от уже существующих в мире УДК такого же класса. Особенно это касается внутренней компоновки.

Два универсальных десантных корабля «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» заложили на керченском судостроительном заводе «Залив» 20 июля 2020 года. На церемонии присутствовал президент Владимир Путин. Тогда он заявил, что если два УДК окажутся успешными, то в дальнейшем такую серию продолжат строить.

В 2015 году Франция разорвала контракт с Россией на поставки «Мистралей», хотя Москва уже за них заплатила. Париж возвратил часть денег РФ, а затем продал корабли Египту.

На днях на форуме «Армия-2020» прошли гонки беспилотников в рамках чемпионата «Дронбиатлон-2020».