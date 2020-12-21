СМИ: «летающий танк» ВДВ успешно испытали на стрельбах

Испытания новейшего российского транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВН успешно завершили в России. Он подтвердил статус летающей боевой машины десанта.

Во время маневров опытный образец нового Ми-8 обстрелял из управляемых ракет комплекса «Атака-ВМ» установленные цели, рассказал РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Стрельбы признаны успешными», — уточнил собеседник агентства, добавив, что мишени имитировали бронетехнику противника.

На испытаниях вертолет выпустил неуправляемые реактивные снаряды и применил размещенные в подвесных контейнерах пушки.

В Ми-8АМТШ-ВН усовершенствовали управляемое оружие и добавили живучести. Благодаря привнесенным изменениям он стал «по-настоящему функциональным для выполнения задач». Машину намерены использовать для ударных, штурмовых и десантно-транспортных операций.

«Он подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машины десанта», — заметил источник.

Ранее в Минобороны сообщили, что первые 10 Ми-8АМТШ-ВН поступят в бригады армейской авиации, которые работают в интересах ВДВ. Летные испытания машин начались в июле 2020 года. Их называют «летающими танками».