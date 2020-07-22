Российский транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВН начал летные испытания. Это особенная машина, предназначенная именно для Сил специальных операций, так как теперь один вертолет может выполнять массу задач.

О начале летных испытаний сказал РИА «Новости» генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский. Ми-8АМТШ-ВН получил высотные двигатели увеличенной мощности, новую несущую систему, расширенный состав вооружения, броню.

Первый этап планируется завершить в ноябре. По словам управляющего директора «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ, входит в «Вертолеты России») Леонида Белых, поставки новых вертолетов могут начаться в 2020 году.

Универсальная машина

О наиболее важных особенностях вертолета «360» рассказал военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, доработки, которые получил Ми-8АМТШ-ВН, позволили ему остаться транспортным вертолетом и приобрести штурмовые характеристики. То есть он может транспортировать спецназ на точки, а также оказывать ему огневую поддержку — как по пехоте, так и по бронетехнике.

Леонков сказал, что кодовое название Ми-8АМТШ-ВН — «Сапсан». О нем говорили еще в январе. Еще одна особенность машины — его полностью российская сборка. Он построен с отечественными газотурбинными двигателями, то есть не зависит от иностранных комплектующих.

Ми-8 можно называть «летающим танком». У него даже есть имя «Сапсан». <…> Есть доработки: когда спецназ выполняет свои задачи, одна из главных вещей — чтобы они шли как можно тише. Работа с лопастями винта позволяет в тихом режиме высаживать спецназ и находиться рядом, чтобы в случае чего оказать огневую поддержку Алексей Леонков.

Источник фото: РИА «Новости»/Виталий Тимкин

Леонков обратил внимание, что помимо управляемых и неуправляемых ракет и пушек у «Сапсана» есть комплекс обороны. По такому вертолету точно будут стрелять из различных зенитно-ракетных орудий, однако система может автоматически распознавать пуск вражеских ракет, ставить помехи и выбрасывать тепловые ловушки.

Важное обновление Ми-8 в модели Ми-8АМТШ-ВН — бортовой комплекс обороны «Президент-С». Он отводит ракеты от вертолета.

Основным конкурентом Ми-8АМТШ-ВН специалист назвал американский Black Hawk. Этот вертолет схож с Ми-8 только по скорости, но по количеству перевозимого десанта российская машина превосходит иностранную. «Сапсан» может везти до 36 человек, а Black Hawk — 11.

Один в поле воин

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал «360», что главная особенность обновленного Ми-8 именно в появлении оружия.

Назвать этот вертолет одиночным бойцом можно потому, что раньше Ми-8 обычно сопровождали какие-то штурмовые машины, которые прикрывали спецназ. Благодаря системам вооружения, установленным прямо на Ми-8АМТШ-ВН, ему больше не нужна огневая поддержка, так как он может сам выполнять эту функцию.

[Ми-8АМТШ-ВН] имеет на борту мощное вооружение, имеет возможность вести огонь боковой проекции, поперек. Широкие двери позволяют быстро десантироваться, он имеет усиленное бронирование — есть интегрированная броня внутри кабины из полиамидной ткани Дмитрий Дрозденко.

Источник фото: пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Дрозденко отметил, что главная задача спецназа — быстрый штурм. Бойцы должны быстро появиться в точке, выполнить задание и так же стремительно эвакуироваться. Зачастую это происходит под огнем противника, и теперь именно «Сапсан» будет той поддержкой, которая прикрывает живую силу. Специалист назвал обновленный Ми-8 «классной игрушкой для спецназа».

Собеседник «360» указал и слабые места «Сапсана». По его словам, у всех вертолетов одна проблема: винтовая система. У машины только один винт, и если он поврежден, то вертолет становится неуправляемым.

Среди конкурентов «Сапсана» Дрозденко тоже назвал американский Black Hawk. Преимуществом российского вертолета перед иностранной моделью специалист назвал возможность работать в высокогорье и пыльной местности, чего не может делать Black Hawk.