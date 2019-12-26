Руководитель госкорпорации сообщил о сроках поставок самолетов, когда отвечал на вопрос об ожиданиях от наступающего года. Он также подчеркнул, что в 2020 году завершится интеграция Ростеха с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). После этого Ростех приобретет новый статус.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Самолет также может преодолеть ПВО противника и поразить наземные и надводные цели. 24 декабря Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае. Он принадлежал авиационному заводу в Комсомольске-на-Амуре КнААЗ (филиал «Сухого»). Летчик успел катапультироваться.