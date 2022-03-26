«Сложить оружие не страшно». Появилось видео со сдавшимися солдатами ВСУ, которых руководство морило голодом

Появилось видео с военнослужащими защищенного заглубленного командного пункта ВСУ в Николаевке, который взяли под контроль ВС РФ. В русский плен добровольно сдался 61 военнослужащий. Пленные заявили, что руководство не обеспечивало их боеприпасами и продуктами.

Судя по видео, со сложившими оружие обращались гуманно. Выстроившихся в колонну военных увезли на машине. Никаких угроз и насильственных действий с пленными не совершалось.

В комментариях к видео пользователи одобрили поступок сложивших оружие солдат и офицеров ВСУ. Люди отмечали, что «человеческая жизнь бесценна», а «дома дети ждут».

«Пусть другие знают, что сложить оружие не страшно», — заметил один из комментаторов.

О взятии под контроль командного пункта ВСУ в пригороде Киева стало известно 21 марта. Минобороны сообщило, что больше половины сдавшихся в плен — старшие офицеры Вооруженных сил Украины.

Ранее об иссякшем «еще 3 марта» снабжении рассказал сдавшийся в плен подполковник-связист ВСУ.