Армия 26 мая 2023, 11:31 Следком назвал главные страны — поставщики наемников для ВСУ ТАСС: более двух тысяч наемников ВСУ приехали из 71 страны, в том числе из США и Грузии РИА «Новости»

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Вооруженные сил Украины привлекли к службе в зоне проведения спецоперации более двух тысяч наемников из 71 страны. Среди них — сотни граждан Грузии, США и Великобритании, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России.

Спецслужбы получили информацию о двух тысячах иностранных наемников в украинской армии. По словам собеседника агентства, они приехали из 71 страны. Следователи в кооперации с оперативными службами выяснили происхождение бойцов. В Иностранный легион приняли 366 выходцев из Грузии, 234 из США, на одного человека больше из Великобритании, 185 сирийцев, 70 канадцев и граждан других стран.

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Командование ВСУ решило проводить ротацию войск на Краснолиманском направлении малыми группами с использованием гражданских машин, чтобы остаться незамеченными для российских подразделений. Офицер Андрей Марочко сказал, что переброску по пять-семь человек за раз заметили около населенного пункта Ямполь.