Ситуацию с контрактом по поставкам С-400 в Турцию уточнили

Он подчеркнул, что сейчас идет согласование ряда деталей, после чего турецкие партнеры примут свое решение о подписании контракта.

«Мы в весьма продвинутой стадии на подписание дополнительного опциона», — заявил руководитель ведомства.

Ранее о заключении контракта на поставку второй партии систем ПВО С-400 заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. В беседе с журналистами на международном форуме «Армия-2020», он уточнил, что теперь обсуждается вопрос финансового исполнения обязательств по контракту.

По первому договору на сумму 2,5 миллиарда долларов Россия поставила в Турцию четыре дивизиона С-400. Это произошло в 2019 году. Документ предполагал проведение дополнительного опциона на поставку еще одного комплекта.

Заключенная между Москвой и Анкарой сделка вызвала недовольство Вашингтона. Власти США потребовали от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от поставок российского оружия, а вместо этого приобрести комплексы Patriot. В противном случае стране грозили санкциями и изгнанием из проекта по новейшим истребителям F-35.

Президент Турции заявил, что требования Вашингтона нарушают суверенные права страны. При этом он уточнил, что Анкара готова приобрести ракетные комплексы Patriot, если добьется выгодных для себя условий.