Трамп и Эрдоган договорились по российским С-400

Президент США Дональд Трамп обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с поставками российских систем С-400. Американский лидер уверен, что сторонам удалось продвинуться в этом вопросе.

Телеведущий Fox News во время эфира спросил советника Трампа Келлиэнн Конуэй, смогли ли США и Турция достичь прогресса в переговорах. В частности, по вопросу закупок С-400 Анкарой и ее возвращения к курсу политики НАТО.

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«Президент считает, что да», — ответила Конуэй и добавила, что российские С-400 действительно обсуждались президентами.

В свою очередь Эрдоган после переговоров с Трампом заявлял, что требования Вашингтона об отказе от ПВО России —нарушение суверенных прав. При этом Турция готова купить ракетные комплексы Patriot у Вашингтона, если тот пойдет на выгодные для страны условия.

Отношения Турции и США обострились еще в 2017 году, когда Анкара решила закупить российские системы ПВО С-400. Америка предлагала купить ее комплексы Patriot вместо С-400, но Эрдоган отказался. Тогда США пригрозили санкциями и запретом на продажу истребителей F-35.