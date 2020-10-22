Вооруженные силы России контролируют ситуацию с COVID-19 в своих рядах. Такое заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, в министерстве проводят комплекс действий, чтобы не допустить заноса и распространения коронавирусной инфекции.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация в ВС РФ полностью контролируется», — подчеркнул Шойгу. Его процитировало РИА «Новости».

У всех, кто приезжает в части и военные организации, проверяют состояние здоровья. В частности, врачи смотрят, есть ли у человека симптомы коронавирусной инфекции. В армии есть достаточное количество тестов на коронавирус и медицинских масок. Также в Вооруженных силах работают 33 лаборатории для ПЦР-исследований.

По состоянию на утро 22 октября в России зарегистрировано еще 15 971 новый случай COVID-19. За последние сутки выздоровели 11 428 человек, 290 умерли. За все время эпидемии заразились 1 463 306 россиян.

РФ — первая в мире страна, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о «Спутник V» от центра имени Гамалеи. В октябре стало известно, что регистрацию прошел еще один препарат — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».