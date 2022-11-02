Систему одного окна для помощи семьям мобилизованных предложили создать в Госдуме | 360°

Армия 02 ноября 2022, 18:47 Систему одного окна для помощи семьям мобилизованных предложили создать в Госдуме Зампред ГД Кузнецова предложила создать систему одного окна для мобилизованных РИА "Новости"

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Систему одного окна для помощи семьям мобилизованных предложили создать в России. С такой инициативой выступила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова в эфире «Радио Крым».

Она отправилась с рабочим визитом в Крым, где встретилась с главой республики Сергеем Аксеновым. Кузнецова отметила, что сейчас по народной программе партии «Единая Россия» в регионах создаются разные многофункциональные семейные центры и МФЦ.

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«Мы считаем, что нужно обязательно специальным модулем ввести форму поддержки мобилизованных, чтобы любая семья могла прийти, и все задачи, которые есть, решались быстро», — подчеркнула политик.

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Она выразила уверенность в том, что вокруг семей мобилизованных нужно создать систему поддержки и избавить их от бюрократической нагрузки.

По системе единого окна родственникам призывников в зону действий спецоперации не придется собирать документы и справки самостоятельно. Все нужные бумаги, по словам политика, будут автоматически запрашиваться в разных ведомствах и аккумулироваться в одном месте. Сейчас в стране нет такого ведомства, которое занималось бы только поддержкой семей. Но особые МФЦ уже начинают открываться в разных регионах России.

Сенатор Николай Журавлев ранее сообщил, что выплаты участникам спецоперации решили не облагать налогом на доходы. Также с них не будут взымать страховые взносы.