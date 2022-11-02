Участников спецоперации освободят от части налогов | 360°

02 ноября 2022, 11:43
Участников спецоперации освободят от части налогов
Сенатор Журавлев: выплаты участникам спецоперации освободят от НДФЛ и страховых взносов
Выплаты участникам спецоперации решили не облагать налогом на доходы (НДФЛ) и не взымать с них страховые взносы. Об этом рассказал на заседании Совета Федерации вице-спикер Николай Журавлев, сообщил ТАСС.
«В ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат», — сказал он.
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Сенатор уточнил, что такие налоговые каникулы коснутся бесплатной передачи бойцам денег и вещей, подъемных от работодателей, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием. В Совете Федерации рассчитывают, что это замотивирует компании помогать своим мобилизованным сотрудникам, ведь выплаты учтут в расходах при расчете налога на прибыль.
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Политики также собираются предложить компенсировать регионам из федерального бюджета расходы на меры поддержки мобилизованным и их семьям, например на бесплатное питание их детей в школах, лекарства, путевки в лагеря, единовременные выплаты и другие инициативы.
Каждый мобилизованный, независимо от места службы, получит по 195 тысяч рублей ежемесячно, сообщило РИА ФАН. Деньги начнут начислять с момента принятия в личный состав воинской части.
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Частичная мобилизация в РФ
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