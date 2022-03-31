Силы ДНР сбили присланные для эвакуации боевиков «Азова» вертолеты Ми-8

Неудачей закончилась попытка Киева вывезти из Мариуполя командование национального батальона «Азов»*. Силы Донецкой Народной Республики подбили оба летательных аппарата из трофейного ракетного комплекса «Стрингер». Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что попытку вывезти боевиков «Азова»* из Мариуполя предприняли утром в четверг, 31 марта. Когда вертолеты Ми-8 поднялись в воздух, бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики выпустили по ним ракеты.

Первый летательный аппарат упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Второй вертолет получил повреждение и уклонился в сторону моря, где потерпел крушение в 20 километрах от берега.

По данным Народной милиции ДНР, в результате уничтожения двух украинских вертолетов Ми-8 погибли три боевика националистического батальона. Два представителя «Азова»* выжили. Их отправили на допрос и другие следственные мероприятия.

*«Азов» — запрещенная в России вооруженная организация.