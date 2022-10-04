Военные сбили 7 самолетов и более 100 снарядов ВСУ в дни референдумов — Шойгу | 360°

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04 октября 2022, 13:11

Военные сбили 7 самолетов и более 100 снарядов ВСУ в дни референдумов — Шойгу

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04 октября 2022, 13:11

Военные сбили 7 самолетов и более 100 снарядов ВСУ в дни референдумов — Шойгу

Глава Минобороны Шойгу заявил о семи сбитых самолетах ВСУ в дни проведения референдумов

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать республики Донбасса и освобожденные территории в дни проведения референдумов по вопросу вхождения в состав России. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что за это время военные сбили семь самолетов противника и более 100 вражеских снарядов.

Сергей Шойгу

ВСУ

Армия

Референдумы о присоединении к России

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