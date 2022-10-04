Важное 04 октября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Военные сбили 7 самолетов и более 100 снарядов ВСУ в дни референдумов — Шойгу Глава Минобороны Шойгу заявил о семи сбитых самолетах ВСУ в дни проведения референдумов

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать республики Донбасса и освобожденные территории в дни проведения референдумов по вопросу вхождения в состав России. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что за это время военные сбили семь самолетов противника и более 100 вражеских снарядов.

0 0 0 0 0 0