Армия 15 августа 2023, 15:33 Шойгу спрогнозировал дальнейшее развитие диалога России и Монголии в военной сфере Шойгу заявил об укреплении сотрудничества России и Монголии в военной сфере РИА «Новости»

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Россия и Монголия продолжают укреплять сотрудничество в военной сфере, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Своей оценкой отношений стран в этом направлении он поделился на встрече с монгольским коллегой Гурсэдийн Сайханбаяром на Московской конференции по международной безопасности, сообщил ТАСС.

Шойгу выразил уверенность, что, несмотря на изменения международной обстановки, курс на укрепление двустороннего взаимодействия России и Монголии остается прежним.

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«Эта встреча послужит развитию отношений в оборонной сфере», — добавил глава Минобороны России.

Также он отметил, что рад возможности поднять актуальные вопросы двустороннего военного взаимодействия.

Отдельное внимание Шойгу уделил решению коллеги принять участие в Московской конференции по международной безопасности и форуме «Армия-2023»