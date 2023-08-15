Армия 15 августа 2023, 15:33 Более 70 тысяч представителей ОПК участвовали в открытии форума «Армия-2023» Минобороны: 77 тысяч представителей ОПК участвовали в открытии «Армии-2023» РИА «Новости»

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Примерно 77 тысяч представителей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приняли участие в открытии форума «Армия-2023». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Участие в первом дне МВТФ „Армия-2023“ приняли около 77 тысяч представителей оборонно-промышленного комплекса, ученых, разработчиков и испытателей новейших образцов вооружения, представителей государственного заказчика и военных экспертов», — заявил начальник Главного управления инновационного развития ведомства генерал-майор Александр Осадчук.

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По его словам, в форуме участвуют люди из 82 иностранных государств. В первый день работы «Армии-2023» удалось провести 14 двусторонних встреч.

Участникам показывают более 28,5 тысячи разработок от полутора тысяч предприятий оборонной промышленности. Кроме сделанной для гособоронзаказа продукции, на мероприятии презентуют разработки, выполненные научно-исследовательскими организациями и предприятиями ОПК.

Форум «Армия-2023» стартовал 14 августа. Он продлится до 20 августа включительно.