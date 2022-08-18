Опыт боевого применения учтут при модернизации комплекса обороны вертолетов «Витебск»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) учтет опыт боевого применения вертолетов с бортовыми комплексов обороны «Витебск» для совершенствования технологии. Как сообщил ТАСС, об этом на форуме «Армия — 2022» заявил генеральный директор компании Александр Пан.

Он подчеркнул, что специалисты находятся на постоянной связи с военными, которые используют вертолеты и делятся своими впечатлениями о «Витебске».

«С учетом полученных рекомендаций мы проводим доработку», — заявил Пан.

Бортовой комплекс обороны «Витебск» — предназначен для индивидуальной защиты вертолетов и самолетов от управляемых ракет и снарядов зенитно-ракетных комплексов. Система создает оптические и радиоэлектронные помехи, что мешает наведению.

«Витебск» хорошо зарекомендовал себя в ходе проведения специальной военной операции, обеспечив безопасность вертолетов. Сейчас его устанавливают на все машины ударной авиации.