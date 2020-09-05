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    05 сентября 2020, 23:18

    Шойгу заявил о стремлении НАТО к милитаризации Черного моря

    Валерия Шафирко

    Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона и регулярно заходит в черноморскую акваторию.

    «Альянс стремится к милитаризации Черноморского региона. Корабли США и их союзников из числа внерегиональных государств регулярно заходят в черноморскую акваторию», — сказал министр журналистам по завершении Армейских игр — 2020. Его слова приводит ТАСС.

    По словам Шойгу, североатлантический альянс развивает военную инфраструктуру восточноевропейских союзников. Кроме того, в нарушение стратегического баланса сил, подчеркнул министр, НАТО продолжает развертывать систему противоракетной обороны.

    Шойгу также рассказал, что в западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания против России. Это сделано для того, чтобы убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики Москвы.

    Глава Минобороны России подчеркнул, что «антироссийскую риторику широко используют высшие должностные лица североатлантического союза».

    Новости SMI.FM