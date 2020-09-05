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    05 сентября 2020, 18:03

    «Адреналина очень много»: Россия победила в соревнованиях по танковому биатлону в Алабине

    Дария Сенникова , Дарья Бунякова

    Танковый биатлон в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020» прошел в подмосковном Алабине. Победителем соревнований стала российская команда.
    «Адреналина очень много»: Россия победила в соревнованиях по танковому биатлону в Алабине

    «Было тяжело, но мы тренировались, мы готовились. Адреналина очень много, поэтому слова не приходят сразу в голову. Очень рады и, конечно, поздравляю всех товарищей с победой. Поздравляю нашу команду, нашу сборную и Россию», — поделился с «360» впечатлениями после соревнований командир танка третьего экипажа Марсель Хафизов.

    Он признался, что самым трудным было справиться с волнением, так как перед командой стояла очень большая ответственность.

    В танковом биатлоне за призовые места сражались военные из Белоруссии, Китая, Азербайджана, Казахстана, Сербии, Киргизии, Мьянмы, Вьетнама, Катара и других стран. Второе место удалось завоевать танкистам из КРН, а третьими стали белорусские военные.

    Соревнования проходили с 23 августа по 5 сентября на полигоне Алабино в Московской области. Всего на танковый биатлон приехали команды из 19 стран. Они выступали на танках Т-72 или аналогичной технике. Военнослужащие проводили гонки со стрельбой, преодолевали водные препятствия и демонстрировали боевую подготовку.

    Новости SMI.FM