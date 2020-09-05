«Адреналина очень много»: Россия победила в соревнованиях по танковому биатлону в Алабине

Танковый биатлон в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020» прошел в подмосковном Алабине. Победителем соревнований стала российская команда.

«Было тяжело, но мы тренировались, мы готовились. Адреналина очень много, поэтому слова не приходят сразу в голову. Очень рады и, конечно, поздравляю всех товарищей с победой. Поздравляю нашу команду, нашу сборную и Россию», — поделился с «360» впечатлениями после соревнований командир танка третьего экипажа Марсель Хафизов.

Он признался, что самым трудным было справиться с волнением, так как перед командой стояла очень большая ответственность.

В танковом биатлоне за призовые места сражались военные из Белоруссии, Китая, Азербайджана, Казахстана, Сербии, Киргизии, Мьянмы, Вьетнама, Катара и других стран. Второе место удалось завоевать танкистам из КРН, а третьими стали белорусские военные.

Соревнования проходили с 23 августа по 5 сентября на полигоне Алабино в Московской области. Всего на танковый биатлон приехали команды из 19 стран. Они выступали на танках Т-72 или аналогичной технике. Военнослужащие проводили гонки со стрельбой, преодолевали водные препятствия и демонстрировали боевую подготовку.