Важное 05 марта 2023, 09:13 Шойгу провел совещание с командующими группировок в зоне СВО Минобороны: Шойгу провел совещание с командующими группировок войск в зоне СВО

Читать 360tv в

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Шойгу заслушал доклады командующих группировок о планах дальнейших действий и по текущей обстановке на направлениях ответственности.

Реклама

«Министр обороны обратил внимание на необходимость безопасного размещения личного состава в полевых условиях, обеспечение работы тыловых и медицинских подразделений», — сообщили в министерстве.

Реклама

Кроме того, Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам организации снабжения войск боеприпасами, техникой и всем необходимым вооружением.

Также глава ведомства уделил отдельное внимание военно-политической работе и организации боевой подготовки подразделений резерва.

В субботу, 4 марта, Шойгу посетил расположение группировки войск «Восток» в зоне специальной операции.