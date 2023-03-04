Важное 04 марта 2023, 09:37 Шойгу посетил расположение группировки войск «Восток» в зоне СВО Минобороны: Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне специальной операции

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Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал расположение группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по действиям войск и текущей обстановке на фронте.

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Также глава Минобороны наградил отличившихся бойцов медалями «За отвагу», знаками отличия «Георгиевский крест» и орденами Мужества.

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«Награды заработанные, заслуженные, вы достойно воюете. Но дел еще много впереди. Надеюсь, вы и дальше будете служить России верой и правдой. Желаю вам успехов», — сказал он.

Шойгу обратил внимание на важность организации условий для работы тыловых и медицинских подразделений, а также подчеркнул необходимость налаживания всестороннего обеспечения военнослужащих.