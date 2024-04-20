Армия 20 апреля 2024, 08:52 Шойгу представили перспективные дроны и стрелковое оружие Шойгу показали перспективные БПЛА и стрелковое оружие на полигоне МВО

Читать 360tv в

На полигоне Московского военного округа министру обороны России глава Минобороны Сергею Шойгу показали перспективные боевые беспилотники и стрелковое оружие. Все образцы изготовлены из отечественных материалов, сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, Шойгу прибыл на полигон МВО с проверкой и проинспектировал, как выполняются указания по разработке беспилотников и стрелкового оружия с учетом опыта СВО. То, что все представленное оружие, включая дроны, сделаны из материалов российского производства, позволит быстро наладить серийный выпуск БПЛА.

Реклама

Генералу армии также показали модели разных дронов с нагрузкой от 10 до 200 килограммов. Среди них — перспективный ударный квадрокоптер, который оснащен универсальными сбросами для использования разных типов боеприпасов и приспособленный для дистанционного минирования при низкой видимости.

Ранее Сергей Шойгу во время посещения обороннно-промышленного завода под Омском поручил увеличить выпуск допкомплектов бронезащиты для танков. Он также отметил, что предприятие справилось с выполнением гособоронзаказа.