Армия 08 июня 2023, 18:02 Шойгу поручил ускорить поставки вооружений в зону СВО Министр обороны Шойгу поручил промышленникам ускорить поставки техники в зону СВО

Читать 360tv в

Поставки военной техники в зону проведения специальной военной операции необходимо ускорить. Об этом на встрече с представителями оборонно-промышленного комплекса заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Как сообщила пресс-служба Минобороны, переговоры прошли во время поездки главы ведомства в Западный военный округ.

Он подчеркнул, что российские военные благодаря налаженным поставкам успешно поражают иностранную броневую технику.

Реклама

«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 боевых машин пехоты за два часа. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», — заявил Шойгу.

В ходе поездки министр также осмотрел базы резерва с российской бронетехникой и арсеналы артиллерийских боеприпасов и ракет.

Шойгу подчеркнул, что работу по приемке и подготовке вооружений необходимо сократить, чтобы в кратчайшие сроки передавать их в подразделения Вооруженных сил, принимающих участие в СВО, а также проходящим боевое слаживание.

Он добавил, что на броневые машины необходимо устанавливать дополнительные часть для защиты с учетом уже накопленного боевого опыта.

Российские военные сорвали очередную попытку украинских войск перейти в контрнаступление. На этот раз ВСУ намеревались прорвать оборону в Запорожской области. Но скопление вражеской армии заметили разведчики. Артиллерия, авиация и противотанковые войска нанесли превентивный удар по позициям украинских войск.

Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, командование ВСУ перебросили на линию соприкосновения силы 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

В результате сорванной атаки противник потерял до 350 человек личного состава, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. После понесенных потерь по всем направлениям украинские войска отступили.