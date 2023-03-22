Армия 22 марта 2023, 14:03 Шойгу пообещал завершить модернизацию системы ПРО Москвы в 2023 году Глава Минобороны Шойгу заявил, что в 2023 году завершится модернизация системы ПРО Москвы Пресс-служба Минобороны

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Модернизация противоракетной обороны Москвы завершится в 2023 году, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, в указанные сроки запланировали провести более 30 организационных мероприятий, сообщило агентство «Интерфакс».

«В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы», — заявил Шойгу.

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Министр обороны на заседании коллегии ведомства рассказал, что до конца года проведут 33 основных организационных мероприятия. В их числе — формирование дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, а также зенитного ракетного полка с комплексом С-350.

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Глава Минобороны добавил, что на боевое дежурство поставят станцию контроля космического пространства «Развязка», а до конца года завершится строительство 621 объекта военной инфраструктуры — их передадут для нужд Воздушно-космических сил страны.

Сергей Шойгу рассказал, что утром 22 марта ВСУ при помощи беспилотников попытались атаковать объекты в Крыму и Севастополе. Вражеские дроны уничтожили военнослужащие-девушки.