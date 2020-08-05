Шойгу поделился результатами внезапной проверки Вооруженных сил России
«Несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности России», — приводит РИА «Новости» слова министра обороны России Сергея Шойгу.
Глава военного ведомства добавил, что в ходе проверки военные действовали профессионально, строго соблюдали требования безопасности и обеспечивали «сохранность оружия и боеприпасов».
Проверку провели с 17 по 21 июля. В ней приняли участие 150 тысяч военных, десятки тысяч боевых машин, сотни самолетов, вертолетов и беспилотников, более сотни кораблей. Проверили войска Южного и Западного военного округов, ВДВ, морпехов всех флотов.
В конце мая Шойгу сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в российской армии прошел еще в апреле.