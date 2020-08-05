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    05 августа 2020, 17:56

    Шойгу поделился результатами внезапной проверки Вооруженных сил России

    Андрей Иванов

    Российские военные показали высокие боевые возможности во время пандемии коронавируса. Минобороны РФ провело внезапную проверку на фоне введенных ограничений, которая не выявила проблем в армии.
    Шойгу поделился результатами внезапной проверки Вооруженных сил России

    «Несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности России», — приводит РИА «Новости» слова министра обороны России Сергея Шойгу.

    Глава военного ведомства добавил, что в ходе проверки военные действовали профессионально, строго соблюдали требования безопасности и обеспечивали «сохранность оружия и боеприпасов».

    Проверку провели с 17 по 21 июля. В ней приняли участие 150 тысяч военных, десятки тысяч боевых машин, сотни самолетов, вертолетов и беспилотников, более сотни кораблей. Проверили войска Южного и Западного военного округов, ВДВ, морпехов всех флотов.

    В конце мая Шойгу сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в российской армии прошел еще в апреле.

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