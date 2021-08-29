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    29 августа 2021, 17:01

    Шойгу отказался считать Украину угрозой для России

    Александр Блинов

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не считает Украину угрозой для России. Посеять раздор между странами пытаются внешние силы, которые вливают в это деньги, сказал глава ведомства в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

    Шойгу отказался считать Украину угрозой для России

    Шойгу сказал, что считает украинцев братским народом. По его словам, русские и украинцы — это не просто соседи, а один народ.

    «Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу», — заявили глава Минобороны.

    Шойгу признался, что ему даже не хочется размышлять на тему вражды между странами.

    «Это творение, планы и программа, которая реализована знаете кем, как и за какие деньги», — сказал он.

    Министр выразил надежду, что на Украине найдется человек, который положит конец «националистической вакханалии», абсолютно ничем не обоснованной «ни исторически, ни фактологически».

    Шойгу ранее заявил, что боевики движения «Талибан»* после захвата власти в Афганистане располагают гораздо большим количеством оружия, чем украинская армия.

    * «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.