Шойгу отказался считать Украину угрозой для России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не считает Украину угрозой для России. Посеять раздор между странами пытаются внешние силы, которые вливают в это деньги, сказал глава ведомства в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Шойгу сказал, что считает украинцев братским народом. По его словам, русские и украинцы — это не просто соседи, а один народ.

«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу», — заявили глава Минобороны.

Шойгу признался, что ему даже не хочется размышлять на тему вражды между странами.

«Это творение, планы и программа, которая реализована знаете кем, как и за какие деньги», — сказал он.

Министр выразил надежду, что на Украине найдется человек, который положит конец «националистической вакханалии», абсолютно ничем не обоснованной «ни исторически, ни фактологически».

Шойгу ранее заявил, что боевики движения «Талибан»* после захвата власти в Афганистане располагают гораздо большим количеством оружия, чем украинская армия.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.