Северный флот получит статус военного округа

Северный флот будет действовать в административных границах Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. Эти территории выводятся из состава Западного военного округа. Границы оставшихся военных округов — Южного, Центрального и Восточного — не изменились.

В 2014 году Северный флот был выведен из Западного военного округа, у него появилось объединенное стратегическое командование.

Превратить Северный флот в отдельную военно-административную единицу Минобороны планировало еще 2019 году. В проекте президентского указа говорилось, что это позволит усовершенствовать взаимодействие флота «при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении».

Ранее стали известны даты проведения репетиций парада Победы в Москве. Сам парад состоится 24 июня.