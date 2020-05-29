Названы даты проведения репетиций парада Победы в Москве

Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков назвал даты проведения репетиций парада Победы, который из-за пандемии коронавируса пройдет 24 июня в Москве.

Первая репетиция парада Победы состоится 8 июня на парадной площадке в подмосковном Алабино, рассказал Салюков в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в Алабино репетиции продлятся до 15 июня. Ночные репетиции на Красной площади, согласованные с руководством города Москвы, намечены на 17 и 18 июня.

«А 20 июня там же, на главной площади страны, состоится генеральная репетиция парада», — сказал Салюков.

В параде примут участие пешая и механизированная колонны, а также летный состав, заявил главком. Также будут задействованы 75 самолетов, 23 типа образцов новой и модернизированной техники, отметил Салюков.

Он добавил, что работа по уточнению численного состава парадного расчёта будет завершена в ближайшее время.

Парад Победы в России традиционно должен был состояться 9 мая. Однако его перенесли из-за коронавируса. В этот день прошла лишь авиационная часть парада. Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что парад Победы в Москве состоится 24 июня. Позднее в Кремле не исключили, что этот день может стать выходным.