Северный флот получил статус военного округа

«В целях осуществления мер по защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации постановляю: считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа», — говорится в тексте сообщения.

В соответствии с указом, руководителям Северного флота нужно руководствоваться нормами положения о военном округе Вооруженных сил России. Указ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания Министерства обороны заявил о значительном росте современного вооружения и техники в российской армии. Он отметил, что ядерная триада сегодня гарантирует полную безопасность страны.