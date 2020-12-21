Путин назвал долю современного оружия и техники в армии России

Глава государства на итоговом заседании коллегии Минобороны подчеркнул, что в России появился научно-технический задел в военный сфере, которому нет аналогов в мире.

«Наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России», — сказал Путин.

Он рассказал, что темпы изменения вооружений уже даже нельзя сравнивать с «Формулой-1». В этой сфере все меняется с космической скоростью. Если Россия остановится, то может потерять позиции.

Президент также поставил задачу довести долю современных вооружений в силах ядерного сдерживания в 2021 году до 88,3%. При этом он подчеркнул, что подходы РФ в военной сфере носят лишь оборонительный характер. Однако при этом российский лидер поручил при необходимости ответно реагировать на размещения иностранных ракет у границ России.