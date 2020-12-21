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    21 декабря 2020, 13:44

    Путин назвал долю современного оружия и техники в армии России

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Президент Владимир Путин заявил, что к середине декабря доля современного вооружения и техники в армии России превысит 70%, а в ядерных силах — 86%. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Путин назвал долю современного оружия и техники в армии России

    Глава государства на итоговом заседании коллегии Минобороны подчеркнул, что в России появился научно-технический задел в военный сфере, которому нет аналогов в мире.

    «Наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России», — сказал Путин.

    Он рассказал, что темпы изменения вооружений уже даже нельзя сравнивать с «Формулой-1». В этой сфере все меняется с космической скоростью. Если Россия остановится, то может потерять позиции.

    Президент также поставил задачу довести долю современных вооружений в силах ядерного сдерживания в 2021 году до 88,3%. При этом он подчеркнул, что подходы РФ в военной сфере носят лишь оборонительный характер. Однако при этом российский лидер поручил при необходимости ответно реагировать на размещения иностранных ракет у границ России.