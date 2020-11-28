Сербия поблагодарила Россию за подаренные танки Т-72

Россия подарила Сербии 30 танков Т-72МС в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Сербский лидер Александр Вучич во время смотра новой техники поблагодарил Россию и главу государства Владимира Путина за такой подарок.

«Я благодарен России и президенту Путину за этот дар. Сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны. Это значительно поможет большей боеготовности, оперативным способностям, это значительный шаг для наших сухопутных войск, как и ранее полученные 10 БРДМ-2», — приводит РИА «Новости» слова Вучича.

Он добавил, что власти Сербии планируют усилить армию, чтобы укрепить идею военного нейтралитета, которая стала частью сербской стратегии обороны и безопасности, а также политических убеждений.

Сербия — самый крупный импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее Белград купил у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35 и получил в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Еще Сербия купила у России один ЗРПК «Панцирь-С1».