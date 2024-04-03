03 апреля 2024, 18:26
Серийное производство нового средства борьбы с дронами наладили в России
«Известия»: комплекс радиоразведки «Грань» запустили в серийное производство
Предприятия начнут серийное производство комплекса радиоэлектронной разведки «Грань», который увеличивает скорость работы звена РЭБ. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным разработчиков из добровольческого проекта «Локтар», новинку можно использовать в разведывательно-ударном комплексе тактического звена.
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Оператору «Грани» потребуется всего 10 минут, чтобы проанализировать радиообстановку, обнаружить цель и передать ее координаты в командный пункт артиллерии. В издании добавили, что анализ и передача информации будут проводить еще быстрее, если военные задействуют сразу несколько комплексов.
Ранее волонтеры разработали для военнослужащих новую систему подавления БПЛА. Новинка получила официальное название «Орнитолог-1М+», но бойцы стали называть разработку «утюгом» из-за схожести формы. Благодаря устройству, военнослужащие могут приземлять беспилотники, а также захватывать и перепрограммировать дроны.
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