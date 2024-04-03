Армия 03 апреля 2024, 18:26 Серийное производство нового средства борьбы с дронами наладили в России «Известия»: комплекс радиоразведки «Грань» запустили в серийное производство РИА «Новости»

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Предприятия начнут серийное производство комплекса радиоэлектронной разведки «Грань», который увеличивает скорость работы звена РЭБ. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным разработчиков из добровольческого проекта «Локтар», новинку можно использовать в разведывательно-ударном комплексе тактического звена.

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Оператору «Грани» потребуется всего 10 минут, чтобы проанализировать радиообстановку, обнаружить цель и передать ее координаты в командный пункт артиллерии. В издании добавили, что анализ и передача информации будут проводить еще быстрее, если военные задействуют сразу несколько комплексов.

Ранее волонтеры разработали для военнослужащих новую систему подавления БПЛА. Новинка получила официальное название «Орнитолог-1М+», но бойцы стали называть разработку «утюгом» из-за схожести формы. Благодаря устройству, военнослужащие могут приземлять беспилотники, а также захватывать и перепрограммировать дроны.