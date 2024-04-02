Армия 02 апреля 2024, 03:44 Волонтеры создали для российских бойцов в зоне СВО антидронные «утюги» «Известия»: волонтеры создали для СВО систему подавления дронов «Орнитолог-1М+» РИА «Новости»

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Новую систему подавления БПЛА направили в зону СВО волонтеры-умельцы из Краснодара. Российские военные прозвали устройство «утюг» из-за внешней схожести, рассказали «Известия».

Устройство позволяет приземлить беспилотник, а затем захватить и перепрограммировать его. Российские военные опробовали разработку волонтеров и дали обратную связь.

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«Мы ее прозвали „утюг“. Попробовали, а этот „утюг“ сажает все», — рассказали военные.

«Утюг» создали волонтеры из Краснодара. По внешнему виду прибор похож на утюг — маленький зеленый чемодан с ручкой посередине. Официальное название — «Орнитолог-1М+». Устройство подавляет управление дроном, заставляет его либо приземлиться, либо зависнуть. При воздействии на БПЛА в течение трех-четырех минут батарея беспилотника полностью разряжается, подавляется передача изображения.

Разработчик — Александр Камин, владелец компании «Элтех-ЮГ». Сейчас в зону СВО готовится к отправке новая партия антидронных «утюгов».