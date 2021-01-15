Семьи российских военных начали прививать от коронавируса

Оперативный штаб Минобороны РФ по борьбе с СОVID-19 начал добровольную вакцинацию родственников военнослужащих. Это сделано по решению главы ведомства Сергея Шойгу.

«В отдельных воинских гарнизонах, где количество поступивших вакцин в настоящий момент превышает текущую списочную численность личного состава, вакцинация членов семей военнослужащих уже осуществляется», — сказано в сообщении пресс-службы министерства.

Там отметили, что идет перерасчет необходимых доз препарата «Спутник V» с учетом родственников военных. Ведомство считает, что их добровольная вакцинация позволит защитить здоровье военнослужащих и укрепит эпидемическую безопасности в ВС РФ в рамках борьбы с пандемией.

По решению Шойгу, прививку могут делать и преподаватели военных учебных заведений для исключения риска заражения коронавирусом.

Вакцинация в России стартовала в декабре 2020 года. В первую очередь сделать прививку предлагали медикам, педагогам, военным. Однако сейчас привиться могут все россияне. В Московской области более 20 тысяч человек уже вакцинировались.