Шойгу: наемники США готовят провокацию с химоружием в Донбассе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании расширенной коллегии Министерства обороны рассказал о планах США устроить провокацию на юго-востоке Украины.

По его словам, известно о наличии более 120 сотрудников частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовск. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и социально значимых объектах, обучают украинские войска активным боевым действиям для специальных операций. Также в регион были доставлены резервы неустановленного химического компонента.

Шойгу добавил, что в Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore.

Министр сообщил, что в настоящее время продолжается развертывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что у Украины есть «секретное оружие» против России.