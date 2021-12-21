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    21 декабря 2021, 14:28

    Шойгу: наемники США готовят провокацию с химоружием в Донбассе

    Шойгу: Более 120 сотрудников ЧВК присутствуют на юго-востоке Украины

    Максим Зинкин

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании расширенной коллегии Министерства обороны рассказал о планах США устроить провокацию на юго-востоке Украины.

    По его словам, известно о наличии более 120 сотрудников частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовск. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и социально значимых объектах, обучают украинские войска активным боевым действиям для специальных операций. Также в регион были доставлены резервы неустановленного химического компонента.

    Шойгу добавил, что в Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore.

    Министр сообщил, что в настоящее время продолжается развертывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО.

    Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что у Украины есть «секретное оружие» против России.