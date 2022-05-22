РВСН: «Сармат» будет стоять на вооружении армии РФ 50 лет

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет стоять на вооружении российской армии 50 лет. Об этом заявил заместитель командущего РВСН по вооружению Сергей Пороскун. Его слова привело РИА «Новости».

«Это перспективный ракетный комплекс, который будет стоять на боевом дежурстве на ближайшие 50 лет», — сказал военный.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать через Северный и Южный полюс, а также по другим траекториям - с точки зрения вывода в космическое пространство.

Как сообщили в Минобороны, ракета «Сармат» обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.