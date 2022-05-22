Командующий РВСН раскрыл технические особенности ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать через Северный и Южный полюс, а также по другим траекториям. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

«За счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться. От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена», — сказал Каракаев.

Он также добавил, что существуют возможности и других траекторий — с точки зрения вывода в космическое пространство.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» успешно прошел 20 апреля. Ее запустили из шахтной пусковой установки испытательного космодрома Плесецк.

Как сообщили в Минобороны, ракета «Сармат» обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.